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Sarıyer’de kamyonet, kavşağa giren otomobile yandan hızla çarptı

DHA
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Giriş: 13.12.2021 15:12
Güncelleme:13.12.2021 16:01
Sarıyer’de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen kamyonet, kavşağa giren otomobile yandan hızla çarptı. Metrelerce savrulan otomobil, trafik levhalarını ve aydınlatma direğini yerinden sökerek karşı şeride fırladı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI

Kaza saat 11.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi, Kilyos Caddesi Demirciköy sapağında meydana geldi. İddiaya göre bir markete gıda taşıyan 34 HL 9770 plakalı kamyonet, kavşağa geldiği sırada kırmızı ışık yandı. Ancak kamyonet sürücüsü durmayarak kavşaktan hızla geçmeye çalıştı. Bu sırada 34 VA 3660 plakalı otomobil sürücüsü de kendisine yeşil ışık yandığı için kavşağa girdi. Hızla gelen kamyonet, otomobile yandan vurarak savurdu. Metrelerce sürüklenen otomobil trafik levhalarını ve aydınlatma direğini yerinden sökerek karşı şeride fırladı. Otomobilde bulunan 2 kadın araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan 2 kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. İsminin Elif olduğu öğrenilen otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebep olan kamyonetin sürücüsü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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