09 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sarıyer'de istinat duvarı çöktü! Araçlar hasar gördü

Sarıyer'de istinat duvarı çöktü! Araçlar hasar gördü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2023 17:43
Son dakika haberi... Sarıyer Zümrütevler'de toprak kamasıyla birlikte istinat duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bir bina boşaltıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aç kalan tilki tavuklara ve horoza böyle saldırdı
Aç kalan tilki tavuklara ve horoza böyle saldırdı
Sarıyer’de istinat duvarı çöktü!
Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
Sokağı ringe çevirdiler o anlar kamerada
Sokağı ringe çevirdiler o anlar kamerada
İstanbul’a kar yağacak mı?
İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul’a kar ne zaman gelecek?
İstanbul'a kar ne zaman gelecek?
Lojistik deposunda yangın kontrol altında
Lojistik deposunda yangın kontrol altında
Sobaya tiner döktü dehşet anları yaşandı
Sobaya tiner döktü dehşet anları yaşandı
Adana’nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Adana’nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Termal tesislerde yoğunluk
Termal tesislerde yoğunluk
Otomobili kaçırdı, sonu hastanede bitti
Otomobili kaçırdı, sonu hastanede bitti
Trafoda korkutan patlamalar
Trafoda korkutan patlamalar
Görüntüler Bolu’dan! Kış uykusuna yatamayan...
Görüntüler Bolu'dan! Kış uykusuna yatamayan...
Daha Fazla Video Göster