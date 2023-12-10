Sarıyer’de istinat duvarı çöktü: 4 araçta hasar oluştu, 1 bina boşaltıldı

Olay, saat 16.30 sularında Sarıyer Baraj Sokak'ta meydana geldi. Yağış sonrası yaşanan toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında bulunan müstakil otoparktaki 4 araç ağır hasar aldı. Bölgeye gelen itfaiye ve zabıta ekipleri hasar tespiti için rapor oluştururken 1 bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.