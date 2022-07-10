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Sarıyer'de istinat duvarı çöktü

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2022 17:27
Sarıyer'de ara sokaklardan gelen yağmur suyu, sahil yolunda mazgalların tıkanmasıyla yolda birikti. Araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. İlçede son durumu A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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