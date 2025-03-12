Sarıyer’de İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı!

Olay, akşam saatlerinde Sarıyer’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT otobüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması nedeniyle kaza meydana geldi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

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