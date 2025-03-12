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Sarıyer’de İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı!

Sarıyer’de İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 22:36
Olay, akşam saatlerinde Sarıyer’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT otobüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması nedeniyle kaza meydana geldi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.
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Sarıyer’de İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı!
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