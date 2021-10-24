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Sarıyer'de evleri akrep ve fare bastı! CHP'li belediyeden yardım isteyen vatandaşa skandal yanıt

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Giriş: 24.10.2021 11:55
İstanbul Sarıyer'deki bir sokağı akrep ve fareler bastı. Evlerin içine kadar giren hayvanlar için zor günler geçiren vatandaşlar, yardım için CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi aradı, ancak oradan da olumsuz yanıt geldi. Belediyenin vatandaşı mağdur ettiğini söyleyen mahalle sakini Nurcihan Güzel, "Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153’ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık. Buna rağmen hiçbir şekilde dönüş alamadık. Belediyenin akrebe karşı herhangi bir ilaçlama yapabilmesinin söz konusu olmadığını söylediler” dedi.
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