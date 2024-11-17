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Sarıyer’de ev sahibinin gürültü nedeniyle silahla vurduğu kiracı konuştu

Sarıyer’de ev sahibinin gürültü nedeniyle silahla vurduğu kiracı konuştu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.11.2024 11:20
Güncelleme:17.11.2024 11:21
Olay, 12 Kasım Salı günü saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın 3. katında oturan kiracı Cihan Koyuncu (30) ile ev sahibi Öztürk Ç. (60) arasında daha önce gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma komşuların araya girmesiyle sona erdi. Olay günü ev sahibi Öztürk Ç., üst katında oturan kiracısının çocuğunun salonda zıplayarak gürültü yaptığını öne sürerek Cihan Koyuncu’yu uyardı.
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