Sarıyer'de dev dalgalar kayalıkları aştı! Fırtına restoranlara zarar verdi... A Haber bölgede

Sarıyer'deki Rumeli Feneri'nde fırtına nedeniyle etkili olan dev dalgalar mendireği aşağarak balıkçı barınakları ve restonlara vurdu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan detayları aktardı.

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