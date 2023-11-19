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Sarıyer'de dev dalgalar kayalıkları aştı! Fırtına restoranlara zarar verdi... A Haber bölgede

A Haber
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Giriş: 19.11.2023 15:30
Sarıyer'deki Rumeli Feneri'nde fırtına nedeniyle etkili olan dev dalgalar mendireği aşağarak balıkçı barınakları ve restonlara vurdu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan detayları aktardı.
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