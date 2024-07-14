14 Temmuz 2024, Pazar
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Sarıyer'de denizde can pazarı! Kurtarmak isterken canından oldu: 1 kayıp daha aranıyor
Sarıyer'de dün öğle saatlerinde denize giren Ersin Oral ve arkadaşı bir anda gözden kayboldu. Oral ve arkadaşını kurtarmak için denize giren Recep Kurban'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Ersin Oral'ı arama çalışmaları sürerken, boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Günay ekipler tarafından kurtarıldı.