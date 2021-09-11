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Sarıyer'de dehşete düşüren olay! Köpeği ezdi hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

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Giriş: 11.09.2021 12:14
Güncelleme:11.09.2021 12:17
Sarıyer'de bir yapım şirketi çalışanı, yol ortasında yatmakta olan Nero isimli köpeğin üzerinden geçti. Aracın altında kalan köpek yaralı şekilde kaçmaya çalışırken otomobil sürücüsünün rahat tavırları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Tepkiler üzerine yapım şirketi açıklama yaparak çalışanının işine son verdi.
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