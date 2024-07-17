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Sarıyer'de anaokulunda şok görüntüler! Kreş sahibi videonun kurgu olduğunu açıkladı

Sarıyer'de anaokulunda şok görüntüler! Kreş sahibi videonun kurgu olduğunu açıkladı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 17.07.2024 15:22
Sarıyer'de bulunan özel bir anaokulunda çocukların bakımsız ve sağlıksız şartlarda adeta üst üste yatırıldığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerin eski öğretmenlerinin bir komplosu olduğunu söyleyen anaokulu sahibi Yeşim Bilek, kurumun kapılarını açtı. Öğretmenlerin girilmemesi gereken müştemilat alanına çocukları götürerek böyle bir video kurguladığını söyleyen Bilek, "Bunu yapan öğretmenim en sevdiğim öğretmenlerimden biridir. Söylediklerinin doğru olmadığını da biliyor. O yüzden hala çok şaşkınım" ifadelerini kullandı.
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