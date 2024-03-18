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Sarıyer'de akılalmaz olay! Çöp konteynerindeki "ceset aşağıda" yazısı cesede götürdü

İHA
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Giriş: 18.03.2024 15:37
Sarıyer'de çöp konteynerinin üzerindeki "ceset aşağıda" yazısı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir ceset buldu.
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