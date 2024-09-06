Sarıyer metrosunda korku dolu anlar! Yürüyen merdivenin basamakları ikiye ayrıldı

İstanbul Sarıyer'de Atatürk Oto Sanayi metro istasyonunda yürüyen merdivenlerin basamakları ortadan ikiye ayrıldı. Merdivenlerden son anda inen vatandaşlar büyük panik yaşarken "Çok korktu, bu korkuyla nasıl metroya bineceğiz?" ifadelerini kullandı.

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