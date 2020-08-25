Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten hakaret! İşçilerden afişli cevap

Son dakika haberi... CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç,işçilere düzenlediği yemekte haklarını isteyen işçilere hakaretle cevap verdi. İşçiler ise hakareti karşılıksız bırakmayıp duraklara afiş asarak cevap verdi.

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç,işçilere düzenlediği yemekte haklarını isteyen işçilere hakaretle cevap verdi. İşçiler ise hakareti karşılıksız bırakmayıp duraklara afiş asarak cevap verdi.

İŞÇİLERE "ÇAKAL" DEDİ

Genç, toplantıda ""Üç tane çakal kendi çıkarı için ortalıkta dolaşıyor, bunların ağzından akan salyaları suratına vuracağımız tokatla bu işin bir şekilde önüne geçmek lazım." dedi.

İşçilere hakareti karşılıksız kalmadı. A Haber'e konuşan bir vatandaş "Çakallar kelimesi geçmesi çok rahatsız ediyor tabi. Belediye işçilerinin temsilcilerinin bu şekilde ifade kullanması çok doğru olmamıştır." ifadelerini kullandı.

ÖFKESİNİN SEBEBİ HAK ARAYIŞI

Şükrü Genç'in öfkesinin sebebi ise işçilerin hak arayışı. Sarıyer Belediyesi işçilerin bir süredir hem fazla mesailerini ödemiyor hem de sözleşmelerini yenilemiyor.