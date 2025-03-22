Sarıkamış’ta anne ve yavru ayılar görüntülendi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek bulmak üzere TOKİ lojmanlarına gelen anne ve yavru ayılar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde anne ayının ayakta yavrularıyla birlikte yiyecek aradığı ve zaman zaman durup çevreyi kontrol ettiği anlar yer alıyor. Yavru ayıların meraklı tavırları ise dikkat çekti.

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