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Sarıkamış’ta anne ve yavru ayılar görüntülendi

Sarıkamış’ta anne ve yavru ayılar görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 16:37
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek bulmak üzere TOKİ lojmanlarına gelen anne ve yavru ayılar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde anne ayının ayakta yavrularıyla birlikte yiyecek aradığı ve zaman zaman durup çevreyi kontrol ettiği anlar yer alıyor. Yavru ayıların meraklı tavırları ise dikkat çekti.
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Sarıkamış’ta anne ve yavru ayılar görüntülendi
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