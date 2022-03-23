Sarıçay neden çamurla kaplandı? Sarıçay ne için temizlenmiyor?

Saricay da kirlilik rezaleti. Akarsu yatakları çamurla doldu balıkçı tekneleri çamur yığınlarının üstünde kaldı. Yüzlerce balıkçı sorunları ile ilgilenmeyen belediyeden şikayetçi. Ayrıca ortaya çıkan kirlilik kötü koku ve görüntüler Çanakkalelilerden büyük tepki topluyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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