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Sarı ve turuncu kodlu uyarı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 09:17
Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için sağanak ve lodos uyarısı var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.
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Sarı ve turuncu kodlu uyarı
Sarı ve turuncu kodlu uyarı
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