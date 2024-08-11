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Sardes Antik Kenti, samanyolu ve perseid meteor yağmurunu buluşturdu

Sardes Antik Kenti, samanyolu ve perseid meteor yağmurunu buluşturdu

İHA
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Giriş: 11.08.2024 13:40
Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turistin ziyaretine uğrayan Sardes Antik Kenti, yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid meteor yağmuruyla beraber eşsiz görüntülere sahne oldu.
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