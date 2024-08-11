Sardes Antik Kenti, samanyolu ve perseid meteor yağmurunu buluşturdu

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turistin ziyaretine uğrayan Sardes Antik Kenti, yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid meteor yağmuruyla beraber eşsiz görüntülere sahne oldu.

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