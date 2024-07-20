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Saray mutfağından günümüze pirincin serüveni

Saray mutfağından günümüze pirincin serüveni

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 15:40
Pirinç, tüm serüveni boyunca hep sevilen bir bitki olmuştur. Saray mutfağından günümüze kadar gelmiştir. Peki bugün sofralarımızın baş tacı olan pirinç hangi bölgelerde yetiştiriliyor? Lezzetini neyden alıyor? A Haber ekipleri sahaya indi, tüm bu soruların yanıtını sizler için araştırdı. İşte tarladan sofraya pirincin hikayesi.
Saray mutfağından günümüze pirincin serüveni
Saray mutfağından günümüze pirincin serüveni
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