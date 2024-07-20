Saray mutfağından günümüze pirincin serüveni

Pirinç, tüm serüveni boyunca hep sevilen bir bitki olmuştur. Saray mutfağından günümüze kadar gelmiştir. Peki bugün sofralarımızın baş tacı olan pirinç hangi bölgelerde yetiştiriliyor? Lezzetini neyden alıyor? A Haber ekipleri sahaya indi, tüm bu soruların yanıtını sizler için araştırdı. İşte tarladan sofraya pirincin hikayesi.