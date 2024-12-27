27 Aralık 2024, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2024 01:38
Hatay’ın Erzin ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, Dörtyol-Erzin yolu istasyon mevkiinde yaşandı. Sürücüsüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 ANE 488 plakalı motosiklet şarampole devrildi. Kazada motosikletin sürücüsü Soner Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Çetin’in cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen motosiklet çekiciyle kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul Boğazı’nda bu da oldu!
İstanbul Boğazı’nda bu da oldu!
Gurur kavgası meydan savaşına döndü!
Gurur kavgası meydan savaşına döndü!
Tekne yan yattı: İki kişi son anda kurtarıldı
Tekne yan yattı: İki kişi son anda kurtarıldı
İzmir’de bisikletli tacizci genç kadına kabusu yaşattı!
İzmir'de bisikletli tacizci genç kadına kabusu yaşattı!
İstanbul’da yağış aralıklarla etkili oluyor
İstanbul'da yağış aralıklarla etkili oluyor
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yüzde 90’a ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yüzde 90'a ulaştı
Isparta Yalvaç’ta 3.9 büyüklüğünde deprem anı kamerada
Isparta Yalvaç’ta 3.9 büyüklüğünde deprem anı kamerada
X-ray’den koliyle geçirilen maymun, güvenlik görevlisinin dikkatiyle fark edildi!
X-ray'den koliyle geçirilen maymun, güvenlik görevlisinin dikkatiyle fark edildi!
Attığı drifti sosyal medyada paylaştı: Cezadan kaçamadı
Attığı drifti sosyal medyada paylaştı: Cezadan kaçamadı
Antalya’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor
Antalya’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor
Arızalanan tanker, Ahırkapı Demir Sahası’na demirletildi!
Arızalanan tanker, Ahırkapı Demir Sahası’na demirletildi!
Daha Fazla Video Göster