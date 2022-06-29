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"Sarallar" suç örgütüne operasyon! 117 kişi yakalandı

DHA
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Giriş: 29.06.2022 10:48
İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 117 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, 6 av tüfeği, kalem şeklinde suikast silahı, bin fişek, çelik yelek ile çok sayıda çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirildi.
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