09 Temmuz 2024, Salı
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Saraçhane’de elektrikli minibüs protestosu! Ada sakinlerinden elektrikli minibüs tepkisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından adalarda kullanılmaya başlayan elektrikli minibüsler ada sakinlerinin tepkisine yol açmıştı. Elektrikli minibüsler bu kez de Saraçhane'deki İBB binası önünde protesto edildi. Ada sakinleri ellerindeki dövizlerle slogan atıp tepkilerini dile getirdi.