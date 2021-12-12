12 Aralık 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Saplantılı aşkı tarafından katledilen Sena Altan'nın ağabeyinden yürek yakan paylaşım
İzmir'de saplantılı aşkı İlkay Ayeş (25) tarafından canice bıçaklanarak katledilen Sena Altan'ın (24) acılı ağabeyi Ergin Altan yürek yaktı. Altın, sosyal medya hesabı üzerinden 8 Aralık tarihinde kız kardeşinin doğum gününde paylaşım yaptı. Acılı ağabey paylaştığı kız kardeşinin siyah beyaz karesinin altına, "Doğum günüydü bugün benim canım kardeşimin. Mekanın cennet olsun güzelim benim" notunu yazdı. Aynı zamanda hikaye kısmından kız kardeşinin babası ile beraber çekilmiş fotoğrafını yükledi.