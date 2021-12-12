Saplantılı aşkı tarafından katledilen Sena Altan'nın ağabeyinden yürek yakan paylaşım

İzmir'de saplantılı aşkı İlkay Ayeş (25) tarafından canice bıçaklanarak katledilen Sena Altan'ın (24) acılı ağabeyi Ergin Altan yürek yaktı. Altın, sosyal medya hesabı üzerinden 8 Aralık tarihinde kız kardeşinin doğum gününde paylaşım yaptı. Acılı ağabey paylaştığı kız kardeşinin siyah beyaz karesinin altına, "Doğum günüydü bugün benim canım kardeşimin. Mekanın cennet olsun güzelim benim" notunu yazdı. Aynı zamanda hikaye kısmından kız kardeşinin babası ile beraber çekilmiş fotoğrafını yükledi.