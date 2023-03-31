31 Mart 2023, Cuma
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Sapkın üçlü ilişki sonrası cinsel organını keserek öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu
Antalya Manavgat'ta geçtiğimiz yıl yaşanan korkunç cinayetle ilgili istenen cezalar belli oldu. Yaşadıkları sapkın üçlü ilişki sırasında Kadir Demir isimli şahsı 54 yerinden bıçaklayan ve cinsel organını keserek öldüren Elvan Küçükaltun hakkında ömür boyu hapis, ona yardım ettiği iddia edilen sevgilisi Nadja Angela Grosser hakkında ise 15 yıla kadar hapis istendi.