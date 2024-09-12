Sapanca Gölü sahili çiçek bahçesine dönüştü

Sakarya’da Sapanca Gölü kıyısında 60 bin metrekare alanda kurulan Türkiye’nin en büyük Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 20 ülkenin katılımı ile uluslararası boyutta başladı.

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