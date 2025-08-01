Şantiyede silahlı bıçaklı kavga: 7 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunan M.C.P., S.P., M.P., M.P. ile F.K., A.İ., K.K., M.K., M.K., M.Ş.A. ve K.K. arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı olayda ortalık adeta savaş alanına dönerken, açılan ateş ve bıçak darbeleri sonucu F.K., A.İ., K.K., M.K., M.K., M.Ş.A. ve K.K. yaralandı. Olayda ayrıca yaklaşık 10 kişinin de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. İlk olarak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin müdahale ettiği olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, UMKE, itfaiye ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bölgede küçük çaplı bir yangının da çıktığı olayda, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, F.K. ile A.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

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