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Şantaj çetesinin kurban avı! Arkadaşlık sitesinde çirkin tuzak

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Giriş: 21.12.2023 16:41
Güncelleme:21.12.2023 16:41
Arkadaşlık siteleri üzerinden kendilerine kurban bulan bir çetenin haberi var sırada. Kurdukları çirkin dolandırıcılık ağı bir avukatın telefonuna peş peşe gelen aramalarla ortaya çıktı. Arayanların hepsi şantaj yapılan isimler. Adı ve unvanı kullanılan avukatın ise hiçbir şeyden haberi yoktu.
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Şantaj çetesinin kurban avı!
Şantaj çetesinin kurban avı!
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