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Santa Maria Kilisesi saldırısında yeni gelişme! Ormanlık alanda bulundu

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Giriş: 30.01.2024 12:21
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırı sonrası olayla ilgili soruşturma devam ederken, terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırıda kullanılan silahlardan biri Kemerburgaz'da ormanlık alanda bulundu.
Santa Maria Kilisesi saldırısında yeni gelişme!
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