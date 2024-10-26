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Şans oyunları işletmesinde kazı kazan hırsızlığı!

Şans oyunları işletmesinde kazı kazan hırsızlığı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 22:31
Samsun'da bir şans oyunları işletmesinden 31 bin TL'lik kazı kazan kartı hırsızlığı gerçekleşti. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Şans oyunları işletmesinde kazı kazan hırsızlığı!
Şans oyunları işletmesinde kazı kazan hırsızlığı!
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