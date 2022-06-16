Şanlıurfa’dan hayranlık uyandıran görüntüler! “Sakin şehir” Halfeti...

Şanlıurfa'da doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan "Sakin şehir" Halfeti, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Güneydoğu bozkırının ortasında yer alan ve Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan Halfeti, hem tarihi hem de doğasıyla adeta kart postallık görüntüler sergiliyor. İşte o muhteşem manzaralar...

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