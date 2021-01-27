Şanlıurfa'daki cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da korkunç kaza! İki trafik magandası son sürat yarış yaparken yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki genç bir kıza çarptı. Genç kızı hayattan koparan kaza anı ise kameraya anbean böyle yansıdı

Yarış sevdası 18 yaşındaki Elif Bereket'i hayattan kopardı.

Cinayet gibi kazanın adresi Şanlıurfa Karaköprü...

18 yaşındaki Elif Bereket arkadaşı ile eve dönüyordu.

İkili yolun karşısına geçmek için hamle yaptı..

Tam o sırada iki sürücü son sürat yarış yapıyordu.





Genç kızlardan biri koşup karşıya geçmeyi başardı.

Ancak Elif üzerine hızla gelen iki otomobili görünce ne yapacağını bilemedi.

Magandalar öylesine hızlıydı ki, genç kız otomobilin çarpması ile metrelerce havaya savruldu.

Elif'i kanlar içinde bırakan sorumsuzlar arkalarına bile bakmadan kaçtı.

Ağır yaralı hastaneye kaldırılan elif ise hayatını kaybetti.