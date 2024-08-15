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Şanlıurfa'da yürekleri ağza getiren trafik kazası!

Şanlıurfa'da yürekleri ağza getiren trafik kazası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 15.08.2024 20:36
Şanlıurfa'nın Birecik baraj yolunda kaza meydana geldi. İbrahim Halil T. idaresindeki 63 ACL 229 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçta aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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