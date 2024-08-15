Şanlıurfa’da yürekleri ağza getiren trafik kazası!

Şanlıurfa'nın Birecik baraj yolunda kaza meydana geldi. İbrahim Halil T. idaresindeki 63 ACL 229 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçta aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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