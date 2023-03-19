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Şanlıurfa'da yaralar sarılıyor! Sel felaketinin izlerini silmek için devlet seferberlik ilan etti

AA
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Giriş: 19.03.2023 12:28
Sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor. Şanlıurfa'da sele kapılan TIR sürücüsü Emir Ergün'ü, Adıyaman'da ise kayıp anne ve kızını arama çalışmaları sürüyor.
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