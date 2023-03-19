19 Mart 2023, Pazar
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Şanlıurfa'da yaralar sarılıyor! Sel felaketinin izlerini silmek için devlet seferberlik ilan etti
Sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor. Şanlıurfa'da sele kapılan TIR sürücüsü Emir Ergün'ü, Adıyaman'da ise kayıp anne ve kızını arama çalışmaları sürüyor.