Şanlıurfa’da usulsüz tüp dolumu operasyonu: Binlerce tüp ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 19:31
Şanlıurfa’da jandarma ekipleri, usulsüz tüp dolumu ve satışı yaptığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Aramalarda 1 tüp dolum makinesi, 4 bin 53 piknik tüpü, bin 171 mutfak tüpü ve 33 boş sanayi tipi tüp ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
