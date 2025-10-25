Şanlıurfa’da usulsüz tüp dolumu operasyonu: Binlerce tüp ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri, usulsüz tüp dolumu ve satışı yaptığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Aramalarda 1 tüp dolum makinesi, 4 bin 53 piknik tüpü, bin 171 mutfak tüpü ve 33 boş sanayi tipi tüp ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

