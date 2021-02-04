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Şanlıurfa'da tüfekli bıçaklı taşlı sopalı kız kaçırma kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

DHA
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Giriş: 04.02.2021 22:12
Güncelleme:04.02.2021 22:13
Şanlıurfa’da kız kaçırma meselesi yüzünden iki grup arasında yaşanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde ellerinde sopa olan erkeklerden kurtulmaya çalışan kadınların ezilme tehlikesine rağmen hareket halindeki minibüse binmeye çalıştıkları görüldü.

Güvenlik Şube Müdürlüğü önünde yaşanan kavgada erkekler kaçmaya çalışan kadınlara sopalarla vurmaya çalışması görüntülere yansıdı.

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