24 Haziran 2024, Pazartesi
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Şanlıurfa’da termometreler 50 dereceyi aştı! Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için her yolu deniyor. Çocuklar tehlikeye aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarında yüzerek serinlemeye çalışırken yetişkinler ise zamanlarını evlerinde geçirmeyi tercih ediyor. Öte yandan kavurucu sıcaklar yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin 5-10 derece üstüne çıkacak.