11 Eylül 2021, Cumartesi
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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunun Birecik İlçesi yakınlarında meydana geldi. Kayseri'de şekerpancarı tarlasında çalıştıktan sonra işlerini bitirip Şanlıurfa'ya dönen Burhan B.'nin kullandığı 27 E 8814 plakalı Ford marka minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 9 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.