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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

İHA
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Giriş: 11.09.2021 21:37
Güncelleme:11.09.2021 21:38
Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunun Birecik İlçesi yakınlarında meydana geldi. Kayseri'de şekerpancarı tarlasında çalıştıktan sonra işlerini bitirip Şanlıurfa'ya dönen Burhan B.'nin kullandığı 27 E 8814 plakalı Ford marka minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 9 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
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