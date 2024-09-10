10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2024 14:41
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu. Sudan çıkarılan ceset incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel’in millete özür borcu var
"Özgür Özel’in millete özür borcu var"
Sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Bursa’da pencereden düşen çocuk ağır yaralandı
Bursa'da pencereden düşen çocuk ağır yaralandı
Karabük’te uyuşturucu operasyonu
Karabük'te uyuşturucu operasyonu
Çıralı’da caretta caretta rekoru
Çıralı'da caretta caretta rekoru
28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Park halindeki aracı kurşunladılar
Park halindeki aracı kurşunladılar
Bitlis’te balık istifi gibi insan kaçakçılığı
Bitlis'te balık istifi gibi insan kaçakçılığı
Park kavgasında ortalık savaş alanı!
Park kavgasında ortalık savaş alanı!
Köpeğin kovaladığı çocuk ezilmekten son anda kurtuldu
Köpeğin kovaladığı çocuk ezilmekten son anda kurtuldu
Tedirgin eden yol
Tedirgin eden yol
Temir dede ve torunu için müjde
Temir dede ve torunu için müjde
Daha Fazla Video Göster