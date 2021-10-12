12 Ekim 2021, Salı
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Şanlıurfa'da soy isim benzerliği kabusları oldu: 160 kişi köylerini terk etti
Şanlıurfa Siverek’te hemen hemen 5 ay önce ev yapma nedeniyle akrabalar arasında tartışma çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin de yaralandığı kavgada soy isimleri aynı olan köydeki başka aileler kan davası mağduru oldu. 12 aileden 160 kişi, köyü terk etmek zorunda kaldı.