Şanlıurfa'da soy isim benzerliği kabusları oldu: 160 kişi köylerini terk etti

Şanlıurfa Siverek’te hemen hemen 5 ay önce ev yapma nedeniyle akrabalar arasında tartışma çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin de yaralandığı kavgada soy isimleri aynı olan köydeki başka aileler kan davası mağduru oldu. 12 aileden 160 kişi, köyü terk etmek zorunda kaldı.