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Şanlıurfa’da şoke eden doğum! Sezaryenle yapıldı! 2 başlı 6 ayaklı…
Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde göreenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir vatandaş ineği doğumda zorlanınca veteriner çağırdı. Sezaryenle yapılan doğumun sonunda neye uğradıklarını şaşırdılar.
Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde göreenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir vatandaş ineği doğumda zorlanınca veteriner çağırdı. Sezaryenle yapılan doğumun sonunda neye uğradıklarını şaşırdılar.