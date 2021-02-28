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Şanlıurfa’da şoke eden doğum! Sezaryenle yapıldı! 2 başlı 6 ayaklı…

İHA
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Giriş: 28.02.2021 10:28
Güncelleme:28.02.2021 10:40
Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde göreenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir vatandaş ineği doğumda zorlanınca veteriner çağırdı. Sezaryenle yapılan doğumun sonunda neye uğradıklarını şaşırdılar.

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde göreenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir vatandaş ineği doğumda zorlanınca veteriner çağırdı. Sezaryenle yapılan doğumun sonunda neye uğradıklarını şaşırdılar.

Şoke eden doğum! 2 başlı 6 ayaklı… ŞOKE EDEN DOĞUM! 2 BAŞLI 6 AYAKLI…
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Şoke eden doğum! 2 başlı 6 ayaklı…
Şoke eden doğum! 2 başlı 6 ayaklı…
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