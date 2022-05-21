21 Mayıs 2022, Cumartesi
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Şanlıurfa’da skandal olay! Gürültülü düğün şikayetine giden polislere saldırı
Şanlıurfa’da, sokakta düzenlenen düğünde gece geç saatlere kadar gürültü yapıldığı ve silahla ateş açıldığı ihbarına giden polislere, davetliler saldırdı. Yaşanan arbedede 3 polis yaralanırken, 10 şüpheli gözaltına alındı.