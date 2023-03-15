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Şanlıurfa’da şiddetli yağış

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Giriş: 15.03.2023 01:53
Şanlıurfa’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Trafikte aksamaların yaşandığı kentte bazı ev ve işyerini de su bastı. Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.
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