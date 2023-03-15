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Şanlıurfa'da sel felaketinde 2 itfaiye eri yüzerek kurtuldu

DHA
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Giriş: 15.03.2023 13:15
Şanlıurfa Abide kavşağında sel sularına gömülen 2 itfaiye eri, yüzerek su yüzeyine çıktı. Üst geçitten alt geçide uzatılan merdiven ve sarkıtan ipler yardımıyla itfaiye erleri yukarı çekildi. Çıkarılan itfaiyeciler, üst geçide çıkmayarak, su altında kalan vatandaşları da kurtarmak için çalışma başlattı. Can simidi giyen ve halat bağlayan ekipler, su içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtarıyor.
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