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Şanlıurfa'da Şehir Hastanesi yapılıyor

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Giriş: 26.05.2023 15:13
Şanlıurfa'da gelecek yılın sonunda hizmete girmesi planlanan şehir hastanesinin inşaatı sürüyor. Bin 700 yataklı hastanenin kaba inşaatının yüzde 41'i tamamlandı. Son durumu, A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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