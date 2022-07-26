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Şanlıurfa'da satırlı sopalı kavga! Dehşet anları kamerada

AA
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Giriş: 26.07.2022 15:32
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, husumetli kişiler arasında çıkan satırlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa’da satırlı sopalı kavga kamerada
Şanlıurfa'da satırlı sopalı kavga kamerada
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