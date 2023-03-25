25 Mart 2023, Cumartesi
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Şanlıurfa'da sağanak yağmur etkili oldu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede akşam etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.