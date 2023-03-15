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Şanlıurfa’da sağanak sonrası sel! Akıntıya kapılıp böyle sürüklendi

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Giriş: 15.03.2023 09:49
Güncelleme:15.03.2023 09:49
Şanlıurfa'yı sağanak sonrası sel vurdu. Bir kişi ve onlarca araç sele kapılıp sürüklendi. O anlar kameralara yansıdı. Şanlıurfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram ama sadece iki gündeki toplam yağış miktarı 150 kilograma ulaştı.
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