06 Ağustos 2024, Salı
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Şanlıurfa’da refüjde bekleyen kadına köpek saldırdı! Köpekten korktu kendini yola attı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde refüjde bekleyen kadın başı boş köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmak için kendini yola atan kadın az kalsın canından oluyordu. Muğla'da ise sokakta pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.