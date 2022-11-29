Şanlıurfa'da polise pompalı tüfekle saldırı! 2 polis memuru yaralandı...

Şanlıurfa’da narkotik operasyonu sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Şanlıurfa’da narkotik operasyonu sırasında 2 polisi silahla yaralayarak kaçan 3 zanlı kıskıvrak yakalandı. İşte detaylar...