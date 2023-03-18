18 Mart 2023, Cumartesi
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Şanlıurfa’da otoparklar araç mezarlığına döndü! İşte facianın boyutu
Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketinin ardından otoparklar adeta araç mezarlığına döndü. Milyonluk araçlarda hasar meydana geldi. Araçlarının çıkarılması için otopark önünde bekleyen çok saydı sürücü ise büyük hasara neden olan sel felaketinde kullanılamaz hale gelen otomobillerinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.